Vulpis: “Iemmello? La Lega Pro è vicina ai suoi tesserati, ho parlato con lui”

Le dichiarazioni di Marcel Vulpi, vicepresidente della Lega Pro, a proposito dell'aggressione subita da Iemmello in Foggia-Catanzaro, gara di Serie C

Non si placano le polemiche sorte dopo il caso legato a Pietro Iemmello . L'attaccante del Catanzaro che nella gara tra i calabresi e il Foggia , disputata allo stadio "Pino Zaccheria", è stato aggredito e minacciato da alcuni tifosi rossoneri che hanno invaso ii terreno di gioco. Costretto a essere sostituito, l'ex calciatore di Benevento e appunto, Foggia, è stato scortato negli spogliatoi dalla Digos. Sulla questione si è soffermato Marcel Vulpis , vicepresidente della Lega Pro , che ha ribadito la vicinanza dei vertici del massimo organo della Serie C al calciatore del Catanzaro. Di seguito le parole sul profilo Twitter di Vulpis:

"Ho parlato questa mattina alle 9.02 con Iemmello chi dice che la Lega non e’ vicino al giocatore - non volevo dare pubblicità a questa cosa ma non accetto che si dica che la Lega Pro e i suoi dirigenti sono lontani dai propri tesserati"