Viterbese, il presidente Romano: “Filippi ottima scelta, ha fatto bene al Palermo”

MERCATO - "Come già detto, a partire dal prossimo campionato torneremo ad usufruire del minutaggio degli under, bisogna schierarne almeno tre per tutti i novanta minuti di una partita, quindi non possiamo assolutamente sbagliare. Gli under vanno presi subito, perché è ovvio che i più bravi sono quelli che vengono presi proprio all’inizio del calciomercato. Non possiamo permetterci di perdere tempo. Stiamo già valutando vari profili e a breve annunceremo altri arrivi. Vorremmo avere la doppia scelta degli under per tre ruoli. Una volta sistemato il mercato dei giovani, faremo qualcosa in entrata anche per quello che riguarda i giocatori over", ha concluso.