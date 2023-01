Viterbese, il ds Magoni: “Devetak come Mihajilovic e Milinkovic Savic. Il Palermo…”

Mladen Devetak lascia il Palermo FC per trasferirsi a titolo temporaneo alla Vitterbese , club militante nel Girone C di Serie C . Un prestito secco che consentirà al giovane esterno basso mancino ex Vojvodina di trovare maggiore continuità d'impiego, implementando il suo processo di maturazione calcistica in Italia. Sull'approdo del calciatore classe 1999 alla Viterbese si è espresso il direttore sportivo Oscar Magoni , attraverso i canali ufficiali del club laziale. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Ragazzo che nasce nel Vojvodina fucina di grandi calciatori, cito per fare qualche esempio Mihajilovic, Milinkovic Savic, Tadic; Mladen è stato nazionale under 21. Il Palermo ha investito tanto in questo ragazzo e vuole valorizzarlo pur avendo già collezionato qualche presenza in serie B. Giovane di grande forza ed energia, siamo stati bravi e fortunati a cogliere questa occasione per portare qui a Viterbo un giocatore come lui. Sono certo ci darà una grande mano".