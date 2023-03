Viterbese-Audace Cerignola 1-1, si sblocca Devetak: primo gol in Italia per il serbo

Primo gol in Serie C per il serbo arrivato alla Viterbese in prestito dal Palermo

C'è la firma di Mladen Devetak sull'1-1 tra Viterbese ed Audace Cerignola, sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C girone C. Il difensore serbo classe 1999 arrivato in prestito dal Palermo ha fissato il risultato in parità al minuto 57 insaccando da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione per i laziali su assist di Linas Mėgelaitis.