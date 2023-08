Virtus Francavilla, ufficiale: l’ex Palermo Andrea Accardi riparte dalla Serie C

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Andrea Accardi è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla . Dopo l'addio al Palermo , il difensore classe 1995 ha scelto di ripartire lo scorso gennaio dal Piacenza . Adesso una nuova avventura in Serie C , con il giocatore già a disposizione del tecnico Alberto Villa per gli allenamenti precampionato. Di seguito, il comunicato diramato dal club pugliese sul proprio sito di riferimento.

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Accardi. Il forte difensore siciliano classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Nel corso della sua carriera ha disputato oltre 186 partite tra i professionisti vestendo le maglie del Trapani in B, quella del Palermo e del Modena in C. Nella seconda parte della scorsa stagione ha militato tra le fila Piacenza in C. Il calciatore è a disposizione di mister Alberto Villa per gli allenamenti precampionato".