Virtus Entella, la società regala maglia ai tifosi presenti al “Barbera” di Palermo

Una piacevole sorpresa per i tifosi liguri presenti nel settore ospiti del "Barbera" per Palermo-Virtus Entella, valida per i playoff di C

Palermo-Virtus Entella è stata senza dubbio la trasferta più faticosa per i tifosi liguri, in un "Renzo Barbera" che per di più contava sul sostegno di oltre trentaduemila supporter rosanero. La formazione allenata da Gennaro Volpe ha per qualche minuto sfiorato l'impresa, sorpassando il Palermo con uno 0-2 ribaltato poi dalle reti di Soleri e Fella. Per premiare l'impegno e la fedeltà dei tifosi presenti nel settore ospiti di quel match, la società ligure ha deciso di regalare loro una maglia celebrativa. Questo il comunicato:

"Sono passati 10 giorni dalla notte del Barbera. Una notte che ci ha lasciato un po’ di rammarico, ma che, allo stesso tempo, ci ha riempito il cuore d’orgoglio. La magia che abbiamo respirato nelle ultime settimane in città è stata semplicemente straordinaria, e da qui vogliamo ripartire.

Sabato 4 giugno alle 18.30, tutti i tifosi biancocelesti sono invitati a un momento di festa da vivere insieme, in Colmata. Sarà l’occasione per ritrovarci e per fare progetti sull’Entella che verrà, in compagnia del presidente, del mister e del capitano Paolucci, inoltre, verranno consegnate delle maglie speciali ai fantastici tifosi che lo scorso 21 maggio hanno seguito i biancocelesti in trasferta a Palermo.

La nostra fede, la nostra passione. Ci vediamo sabato in Colmata!".