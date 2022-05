Virtus Entella-Foggia, Volpe: “Rappresentiamo un intera città. A inizio anno…”

Le dichiarazioni di Gennaro Volpe, tecnico della Virtus Entella, alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Serie C contro il Foggia

Domani 12 maggio in campo le gare di ritorno dei playoff di Serie C . La Virtus Entella ripartirà dalla sconfitta maturata al "Pino Zaccheria" contro il Foggia di Zeman , 1-0 per i satanelli maturato al 90' con la rete di Curcio . I liguri avranno l'obbligo di vincere per continuare il loro cammino verso la Serie B . Alla vigilia del match, in programma alle 20:30, il tecnico biancoazzurro Gennaro Volpe ha presentato la sfida ai canali ufficiali della società:

"Ripensando al 16 luglio, data in cui siamo partiti, di strada ne abbiamo fatta tanta. È stato fatto un grande lavoro, domani abbiamo la possibilità di farlo diventare grandissimo. Servirà una grande prestazione, pazienza, lucidità, i dettagli faranno la differenza quindi servirà leggere bene la gara. La sconfitta nel finale all'andata? Ho visto una reazione giusta in allenamento da parte di una squadra che crede di poter ribaltare il risultato e passare il turno. Per farlo dovremo essere migliori del Foggia in tutto. Sono stra-convinto che la squadra è pronta per fare una grande partita. Chiavari non è grande come Foggia ma è grande in tante altre cose: domani non rappresenteremo solo un club ma un'intera città. Avere uno stadio con tanta gente fa caricare la squadra a mille. Su questo campo abbiamo disputato 238 allenamenti, domani vogliamo raccogliere tutti i sacrifici fatti".