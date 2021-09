VIDEO Serie C, 5a giornata: la Gol Collection del Girone C di Lega Pro

Ecco la Gol Collection delle reti messe a segno durante la quinta giornata di campionato di Serie C-Girone C

Si è chiusa la quinta giornata del campionato di Serie C. Tante le reti messe a segno nel Girone C: ecco la Gol Collection delle gare andate in scena nel weekend per quanto concerne il girone centro-meridionale della terza divisione italiana di calcio, in attesa della sfida in programma alle ore 21:00 Catanzaro-Catania.