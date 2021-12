VIDEO Serie C, 20a giornata: ecco le 10 migliori parate, c’è anche Massolo

Le migliori parate effettuate durante la ventesima giornata di campionato dell'intera Serie C, dal Girone A al Girone C

Ecco le migliori parate nell'ultimo turno di Serie C, il ventesimo. Tra queste, anche quella effettuata dall'estremo difensore del Palermo, Samuele Massolo, entrato in campo al minuto 34 dopo l'espulsione di Alberto Pelagotti. Il match è terminato con il risultato di 1-0 in favore del Latina di Daniele Di Donato.