Vicenza, ufficiale la conferma dell’ex Palermo Balzaretti nel ruolo di DS

Finale di stagione amaro per il Vicenza, concluso con la retrocessione in Serie C dopo i playout persi contro il Cosenza: decisiva la doppietta di Larrivey nella gara di ritorno allo stadio "Marulla". Nonostante l'annata decisamente poco positiva, arrivano conferme in organico per i veneti. Prima di tutto rimarrà Francesco Baldini alla guida della squadra, arrivato dopo essersi svincolato dal Catania in seguito al fallimento. Rinnovata la fiducia anche a Federico Balzaretti, ex calciatore del Palermo e ora direttore sportivo. Di seguito il comunicato: