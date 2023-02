Vicenza, Sagramola: “Playoff? Non sarebbe una sconfitta, vedi il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato del Vicenza

"Andare ai playoff non sarebbe una sconfitta. Questo Vicenza ha le qualità tecniche per vincere il campionato". Lo ha detto Rinaldo Sagramola, come riportato dall'edizione odierna de "Il Giornale di Vicenza". Diversi i temi trattati dall'amministratore delegato del Vicenza: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine biancorossa, reduce dalla sconfitta rimediata contro il Sangiuliano City, agli obiettivi stagionali. Ma non solo... "La maglia del Vicenza è pesante, ma questa non sia una scusa: purtroppo la squadra dimostra di avere una scarsa capacità di mantenere la concentrazione. Possibile un intervento sul mercato degli svincolati? No, non interverremo. Scarsella e Cavion dovrebbero avercene ancora per una o due settimane, per noi loro sono due acquisti importanti", le sue parole.

"Si prendono gol su leggerezze gravissime, sulle quali il mister lavora. La squadra è stata costruita con un obiettivo importante, ma ci sono giovani in campo che commettono delle ingenuità - ha dichiarato l'ex dirigente del Palermo durante la trasmissione 'Rigorosamente Calcio' -. Greco ad esempio ha commesso un fallo del tutto inutile. Le squadre si costruiscono nel tempo. Qualcuno forse la soffre oltre modo e andavano probabilmente fatte delle verifiche. Ci vuole un po’ di pazienza, che ovviamente la tifoseria non ha perché viene da anni di delusioni. Delusioni che però non devono essere ribaltate su una società qui da cinque anni. Perché non abbiamo preso un difensore a gennaio? Intanto bisogna trovare giocatori che diano la certezza di migliorare il reparto. Io credo che quelli che abbiamo siano un lusso per la categoria. Nonostante siano all’altezza, ogni tanto hanno dei blackout. È su quello che bisogna migliorare".

"Vincere al primo colpo la Serie C è un’eccezione. Si può vincere anche attraverso i playoff, come è successo al Palermo. Le squadre per tornare in Serie B impiegano anni, basta guardare la Ternana, il Bari oppure il Monza che ci ha messo due stagioni. La speranza è legittima, però bisogna anche contestualizzare le situazione soprattutto con una squadra costruita ex novo. La proprietà sarebbe felice di vincere: abbiamo chiaramente dei problemi, ma finché la matematica non dirà il contrario, noi ci crediamo. Tutti spingiamo per vincere il campionato, però si può vincere sia dalla porta principale che da quella di servizio. Ieri Renzo Rosso ha invitato la squadra a non abbattersi. Sembra che le distrazioni di gennaio un po’ abbiano disturbato l’atmosfera. La sconfitta di sabato ha tramortito un po’ tutti, ma è stata una sconfitta diversa dalle altre: almeno l'atteggiamento di squadra è stato positivo", ha concluso Sagramola.