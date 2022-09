Vicenza, ecco Stoppa: “A Palermo sono cambiati diversi piani. Ho un obiettivo”

Matteo Stoppa si presenta . Il nuovo calciatore del Vicenza è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al nuovo ambiente biancorosso. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex Sampdoria si è soffermato sulla trattativa rocambolesca che l'ha portato dal Palermo al Vicenza nell'ultimo giorno di mercato. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LA TRATTATIVA- "Effettivamente è stato un po’ rocambolesco, ma sono davvero felice di essere qui in questa piazza. A Palermo sono cambiati diversi piani e ho preferito venire qui a Vicenza dove c’è anche un direttore che mi ha voluto fortemente e ora voglio giocarmi le mie carte”.

ESORDIO- “Contro la Pro Sesto è stata una vittoria importante, all’esordio ci tenevamo a fare benissimo e così è stato. C’è da lavorare tanto perché il campionato è lunghissimo e sarà una bellissima stagione, in cui cercheremo di essere protagonisti”.

RUOLO- “Sono una seconda punta, trequartista, mi piace svariare su tutto il fronte d’attacco. Mi piace ricevere palla nei piedi e anche in profondità, dove mi metterà il mister cercherò di dare il massimo. La competitività nel calcio è una cosa positiva: noi siamo una squadra forte, in ogni reparto, ma la cosa importante è che non c’è egoismo. Se siamo uniti faremo grandi cose”.