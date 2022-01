Valdifiori: “Futuro? Contatti solo con Siena e Piacenza. Perinetti ad agosto…”

Le dichiarazioni di Mirko Valdifiori, ormai ex calciatore del Pescara, a proposito del suo futuro in Serie C

⚽️

Mirko Valdifiori parla del suo futuro in Serie C dopo la rescissione del contratto con il Pescara. Il centrocampista ex Napoli e Torino è stato accostato nei giorni scorsi al Palermo, quale possibile innesto della rosa del nuovo tecnico rosanero, Silvio Baldini. Il mediano trentacinquenne però esce allo scoperto, attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di "RadioSienaTV", di seguito le sue parole:

"Io al Siena? Mi aveva già cercato con Perinetti a fine agosto poi mi sono sentito pochi giorni fa con i nuovi dirigenti bianconeri. Il mio amico Paloschi mi parla benissimo di Siena, vediamo se la trattativa si concretizzerà. Sento tante voci che mi riguardano ma io ho avuto contatti solo con la Robur e con il Piacenza. A Pescara non rientravo nell’idea tattica di mister Auteri ed era inutile rimanere là. Il presidente mi aveva anche prospettato di affidarmi una squadra delle giovanili da allenare ma io, che tra altro non ho mai avuto infortuni gravi e sto bene, voglio giocare ancora un po’. Ho continuato ad allenarmi, in attesa di una chiamata...".