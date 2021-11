V. Entella, l’ex Palermo Silvestre: “La Serie C elimina il passato, qui sempre al top”

Le parole dell'ex centrale del Palermo Matias Silvestre, intervenuto in merito al suo adattamento nel campionato di Serie C con la maglia della Virtus Entella

I liguri gli hanno dato una possibilità che Silvestre sente di poter sfruttare nel migliore dei modi, come anche dichiarato in un'intervista concessa ai microfoni del Secolo XIX. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "In C non c'è la qualità tecnica che si può trovare in A e in B, ma non si scherza. Ci sono giovani che hanno fame e voglia di arrivare, in campo non vanno le presenze e il passato, devi essere sempre al top altrimenti sono guai. Noi nella prima parte abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori, lasciando per strada punti che oggi ci permetterebbero di essere più vicini alle primissime. Ora siamo migliorati e abbiamo fatto tanti progressi nelle ultime settimane, ma ancora non basta. La misura delle nostre ambizioni passa dalle prossime tre, quattro partite, che potranno renderci un po' più chiaro quello che ci aspetta".