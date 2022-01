Turris, il presidente rivela: “Santaniello? Big di C su di lui. Franco e Pandolfi…”

Le dichiarazioni del presidente della Turris, Antonio Colantonio, sulle mosse di mercato che interessano il club corallino, attualmente quarto nella classifica del girone C di Serie C, in coabitazione con Palermo e Virtus Francavilla a quota 33 punti

Tanti i pezzi pregiati che hanno ben figurato in casa Turris nel corso del girone d'andata del raggruppamento C di Serie C, con la compagine corallina tra le soprese più liete della prima parte del campioanto della Lega Pro. Nel corso di un'intervista rilasciata a "696 TV" il presidente della società campana, Antonio Colantonio, si è espresso in ottica calciomercato, sui gioielli in forza alla squadra guidata dal tecnico Bruno Caneo, tra tutti i centrocampisti Franco, Giannone e Tascone, fino a qualche settimana fa accostati all’Avellino, e Santaniello, ex attaccante biancoverde.

"Vogliamo tenerci stretti i prezzi pregiati e uno di questi ce l’ha dato l’Avellino. Santaniello è un calciatore fenomenale, uno degli attaccanti più forti che abbia mai visto e lo dimostra con i gol messi a segnoe. Abbiamo ricevuto delle richieste, da Avellino, però, non ci è pervenuta alcuna proposta. Un ritorno di Pandolfi? Tutto può accadere. Franco? Il suo rinnovo è una pura formalità, è sempre nei piani della Turris".