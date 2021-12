Turris, Giannone non crede nel Palermo: “Ecco chi si giocherà la promozione”

Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno della Turris, inserito nella Top 11 del Girone C per quanto riguarda il campionato 2020/21

Lunedì sera, presso l'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, sono stati assegnati gli Italian Sports Awards nel corso del Gran Galà del Calcio. Presente anche Luca Giannone, inserito nella Top 11 del Girone C per quanto riguarda il campionato di Serie C 2020/21. Intervenuto ai microfoni di "TuttoC", l'esterno della Turris ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine campana, che occupa attualmente il secondo posto in classifica insieme al Palermo. "Nessuno se lo aspettava, nemmeno noi. Questa atmosfera fa bene, noi vogliamo regargli il meglio alla nostra gente. Il nostro obiettivo è la salvezza, ad oggi abbiamo raggiunto un buon risultato. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare sempre di fare bene", le sue parole.