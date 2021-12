Turris, Esempio: “Palermo squadra importante. Cercheremo di dare fastidio a tutte”

Le parole del difensore della Turris, Stefano Esempio, sul momento vissuto dalla squadra: reduce dal successo contro l'ACR Messina

Grande settimana per la Turris che, nella sfida interna contro l' ACR Messina andata in scena domenica, ha asfaltato i peloritani con il risultato di 5-0. Una partita a senso unico, che ha confermato l'ottimo momento vissuto dai campani: adesso secondi a pari punti con il Palermo di Filippi. A commentare il momento vissuto dalla squadra è il difensore della Turris Stefano Esempio, premiato ieri durante gli Italian Sport Awards.

"Stiamo facendo un grande campionato con le idee del mister - ammette il calciatore ai microfoni di "TuttoC" - siamo lì e vogliamo starci il più possibile. Quando si fa questo mestiere si è sempre sotto pressione, noi non tradiremo le aspettative. Siamo un gruppo importante, ci divertiamo e andiamo avanti per la nostra strada. Quando ci dicono che giochiamo il più bel calcio? E' un'emozione bellissima, ci rende importanti e l'autostima personale e del gruppo cresce molto. Quando hai un allenatore che ha calcato campi di A ti dà le giuste indicazioni per fare il salto di qualità".