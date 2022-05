Triestina-Palermo, il match del “Nereo Rocco” visibile su Raiplay: i dettagli

La Lega Pro ha reso note le sfide del primo turno della fase Nazionale dei playoff di Serie C, visibili su Raiplay

Dopo il sorteggio inerente le gare del primo turno dei playoff Nazionali di Serie C, che prenderanno il via con i match di andata in programma il prossimo 8 maggio 2022 (ritorno il 12 maggio), la Lega Pro ha annunciato il quadro delle dirette in chiaro. Tra queste figura Triestina-Palermo, che sarà trasmessa dalla Rai ma solo in streaming, quindi visibile su Raiplay.