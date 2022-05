Triestina-Palermo, da Lopez e Negro fino a Giorno: le ultime in casa biancorossa

Le ultime in casa Triestina in vista dell'atteso match valido per il primo turno dei playoff nazionali contro il Palermo di Silvio Baldini

Tra i possibili indisponibili Lopez e Negro, che hanno entrambi saltato l'allenamento di ieri e che verranno valutati da Bucchi nella rifinitura odierna. Due assenze dettate, probabilmente, dalla volontà di non appesantire troppo i due giocatori che potrebbero comunque essere convocati per la sfida del 'Nereo Rocco'. La nota positiva per la formazione friulana è il recupero di Giorno, che è tornato ad allenarsi così come Sarno, che ha lavorato in gruppo nonostante una vistosa fasciatura nella zona dell'addome. Nulla da fare, infine, per Iotti e Petrella, difficilmente recuperabili per la gara di domani così come Galazzi.