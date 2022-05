Triestina-Palermo, Bucchi: “Infortuni penalizzanti, avremmo meritato di più”

Le dichiarazioni di Christian Bucchi, tecnico della Triestina, al termine della gara persa dai friulani contro il Palermo

Non basta la rete di Rapisarda nel finale alla Triestina per rimontare il vantaggio maturato dal Palermo nella prima frazione. Dopo i primi quarantacinque minuti gli alabardati sono sotto grazie alla doppietta di Roberto Floriano , nella ripesa piglio diverso per la compagine di Bucchi , che rischia più volte il gol trovando davanti a se un ottimo Massolo . Al termine del match del "Nereo Rocco", il tecnico della Triestina è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Partita da un doppio volto? Aspetto che non è andato, questa partita non poteva non essere approcciata in modo carico e aggressivo. Nel primo tempo siamo stati molli, gli infortuni ci hanno penalizzato. Davanti non abbiamo vinto un duello, abbiamo concesso ripartenza a una squadra che gioca prettamente su questo. Questa era la partita che non dovevamo permettergli! Abbiamo preso due gol identici, sul finale di primo tempo in cui doveva esserci più attenzione. In partite del genere il dettaglio fa la differenza. Nel secondo tempo bene con qualità, coraggio, attenzione e coraggio. Avremmo meritato di più, come sempre ci sono gli episodi. Rimonta nel finale? Un 20/30% è un discorso tattico grazie al 4-3-3, il resto cuore. Quello che ci è mancato nel primo tempo c’è stato nel secondo tempo. Gli attaccanti del Palermo nel secondo tempo non sono mai ripartiti, noi con tanti moduli diversi abbiamo fatto ottime partite ma questo double face lo abbiamo sempre avuto. Noi siamo vivi, l’episodio finale deve essere la nostra miccia. Dobbiamo riproporre il secondo tempo al Barbera, con la voglia di vincere i duelli. Loro avranno la voglia di passare il turno, ma il gol nel finale ci spinge a dire crediamoci. Avessimo perso 5-0 sarebbe stato diverso, in campo si è visto che sono due squadre equilibrate. Oggi loro hanno avuto fortuna in più rispetto a noi, speriamo che al ritorno venga invertito questo trend. Palermo e Padova? Squadre simili, che cercano di ricompattassi e di verticalizzare con grandi individualità davanti. Il Padova ha esterni forti e cerca spesso la profondità come il Palermo. Io credo poco nei paragoni tra un girone e l’altro, ai playoff sono partite secche. Nel computo della prestazione oggi ho visto due squadre equilibrate che se la giocano alla pari. Gli episodi spostano le bilance, ma ho ho visto due squadre che si equivalgono".