Triestina, Gomez: “Playoff lunghi, recuperiamo le energie. Abbiamo un problema…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante della Triestina, avversario del Palermo al primo turno dei Playoff Nazionali

Al primo turno nazionale dei playoff di Serie C sarà Triestina-Palermo . La Lega Pro ha sorteggiato gli accoppiamenti e per i rosanero c'è la squadra di Bucchi, reduce dalla vittoria conquistata mercoledì sera contro la Pro Patria grazie alla doppietta di Guido Gomez . Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per il secondo turno della Fase a gironi degli spareggi, lo stesso attaccante della Triestina ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in Friuli.

"Innanzitutto penso sia stata una vittoria importantissima. Era da dentro o fuori e noi l'abbiamo preparata in modo perfetto. E' stata una partita di carattere e di qualità molto alta. L'esultanza coi tifosi? Erano due anni e mezzo che a causa della pandemia non ho potuto festeggiare con loro, è stata un'emozione incredibile. Abbiamo preparato la partita per vincerla, pensare di pareggiarla comporta il rischio di prendere gol, invece siamo andati tutti in avanti aggressivi e abbiamo sbloccato subito la partita. A livello numerico di squadra abbiamo difficoltà, così come è successo nel corso dell'anno, ma siamo andati a tremila. L'appetito vien mangiando? Dobbiamo recuperare tutte le energie e dobbiamo pensare subito alla prossima, questi playoff sono lunghissimi e la squadra è corta, ma noi scenderemo in campo per dare il massimo. Non sono ancora al 100%. Non gioco da un mese, ma ho fatto un buon recupero. Poi il gol e la vittoria aiutano", sono state le sue parole.