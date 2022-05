Triestina, Calvano: “Pagate disattenzioni, noi sfortunati. A Palermo per giocarcela”

Le parole del centrocampista della Triestina, Simone Calvano, al termine del match playoff contro il Palermo

1-2: è questo il risultato della sfida tra Triestina e Palermo , andata in scena ieri pomeriggio allo stadio "Nereo Rocco", e valida per il primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C. Una gara decisa dalla doppietta di Floriano e dal gol di Rapisarda, analizzata in sala stampa dal centrocampista biancorosso Simone Calvano.

"Nel primo tempo abbiamo concesso qualche palla gol, ma tranne gli ultimi 15 minuti quando hanno segnato, non mi ricordo grandi parate di Offredi. Fossimo riuscita a tenerla sullo 0-0 avremmo giocato un altro secondo tempo. Abbiamo pagato due disattenzioni. Ma nel secondo tempo siamo stati bravi, non era facile, abbiamo trovato il gol e altre due o tre occasioni per far male. Non ci siamo disuniti, avremmo anche potuto agguantare il pari. Siamo stati sfortunati, con due infortuni. Andremo a Palermo per giocarcela fino alla fine, non molliamo, il pallone è rotondo".