Taranto, Laterza: “Abbiamo lavorato tanto in settimana, Messina da non sottovalutare”

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara tra i pugliesi e l'ACR Messina, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Il Taranto è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro la Juve Stabia, gara in cui i rossoblu si sono visti rimontare da due situazioni di vantaggio. Il tecnico dei pugliesi si sofferma poi sulla gara contro i peloritani, che vivono una situazione di classifica difficile, ma non per questo vanno sottovalutati. Di seguito le dichiarazioni di mister Laterza:

"Dalla partita i lunedì ci è rimasto l’amaro in bocca, in settimana abbiamo lavorato sugli errori da non commettere. Il gruppo è consapevole degli sbagli che ha commesso, lo step da superare per noi è quello di non concedere situazioni favorevoli nei match importanti, perché le grandi squadre ti puniscono sempre. Sarà una partita complicata perché adesso dovranno cercare di fare più punti possibili e daranno il massimo. Noi dobbiamo guardare al nostro e cercare di fare la nostra partita senza commettere gli errori che abbiamo fatto lunedì. Messina? Indipendentemente dal momento particolare verranno qui a cercare di fare punti, non bisogna guardare la classifica in questo tipo di partite. Se il mister dovesse cambiare modulo ci faremo trovare pronti sia dal punto di vista tattico che mentale. La partita di domani è da non sottovalutare, serve una grande prestazione, siamo in casa e dobbiamo cercare il massimo risultato".