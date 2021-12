Taranto, capitan Marsili: “Derby col Bari? Gara storica, alla squadra ho detto…”

In vista del derby tra Taranto e Bari, valido per il 18° turno del girone C di Serie C, il capitano della formazione "ionica", Michele Marsili, si è espresso sull'importanza della sfida, che in terra pugliese manca da diciannove anni

Nel prossimo turno di campionato del girone C di Serie C, in programma nel weekend tra l'11 ed il 12 dicembre 2021 , le prime della classe, il Bari capolista - a quota trentasette punti - e la sua diretta inseguitrice, il Palermo (a -5 punti dai galletti), saranno impegnate in due derby, rispettivamente contro Taranto e Catania, due match di particolare importanza, che introdurranno poi alla super sfida in chiave promozione, Palermo-Bari, in programma il prossimo 19 dicembre allo Stadio "Renzo Barbera".

Il capitano del Taranto, Massimiliano Marsili, intervenuto ai microfoni di Studio 100 Tv, si è espresso sull'importanza del derby contro il Bari guidato da Michele Mignani, sfida che in terra pugliese manca da ben diciannove anni. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni del capitano della compagine "ionica", riportate da TuttoC.com.

"Derby con il Bari? Ho parlato con il gruppo e tutti i giocatori sono consapevoli dell'importanza di questa partita che manca ormai da 19 anni. Io ormai vivo qui, sono stato adottato da questa città e so benissimo che questa non è come tutte le altre partite, è una gara affascinante e storica".