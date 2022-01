Taranto, il ds Montervino: “Match col Palermo a rischio? Ecco come stanno le cose”

Sono sette, al momento, i casi di positività al Covid-19 emersi all'interno del gruppo squadra: le parole del direttore sportivo Montervino

Intervistato ai microfoni di Antenna Sud 85, il direttore sportivo del Taranto ha detto la sua in vista della sfida contro il Palermo , in programma il prossimo 16 gennaio al "Renzo Barbera". "Sfida col Palermo a rischio? Con grande onestà, credo di no: aspettiamo tutti la normativa che uscirà il 10 gennaio, ma credo che si cercherà di preservare lo svolgimento regolare del campionato. In maniera precauzionale è stata rinviata la giornata del 9 gennaio, ma non dovrebbero esserci ulteriori rinvii", le sue parole.

BILANCIO -"C'è qualcuno che ha reso meno rispetto a quanto ci aspettavamo ma è chiaro che ad oggi, anche se per poco, hanno dato il loro contributo. Bisogna rispettare il valore di questi ragazzi: faremo delle valutazioni su qualche over e alcuni under. Per noi è fondamentale mantenere l'obiettivo del minutaggio. Potrebbero esserci anche delle sorprese sui ruoli e sugli under: vedremo. Gli inforunati Diaby e Guastamacchia? Diaby ha finito la stagione; Guastamacchia dal 16 gennaio sarà a disposizione di Laterza. Contiamo molto su di lui, ci aspettiamo possa fare bene. Per Granata è ancora lunga. Tommasini e Ferrara, se dovessero negativizzasrsi nei prossimi giorni, potrebbero essere arruolabili per il 16 gennaio", ha concluso.