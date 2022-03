Taranto, Di Gennaro: “Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta. La salvezza…”

Davide Di Gennaro, centrocampista del Taranto, ha parlato ha parlato a seguito della sconfitta contro la Vibonese, affrontando il tema salvezza in Serie C

"Chiediamo scusa perché è stata una prestazione inaccettabile. Ho visto tante teste basse nello spogliatoio, purtroppo ci siamo messi noi in questa situazione e dobbiamo lottare per la salvezza. Le squadre che sono sotto sono abituate a giocar male, soffrire e prendere punti. Probabilmente questa squadra era abituata a cose diverse ma oggi la situazione è questa e dobbiamo adeguarci perché oggi davvero non c'è niente da salvare. Non mi aspettavo una prestazione del genere dopo quanto fatto col Foggia, evidentemente c'è un problema tecnico, fisico e mentale. Noi per primi non possiamo accettare di fare partite del genere, così facciamo fatica a salvarci. Chiediamo scusa anche ai tifosi perché sono venuti fino a qui per vedere quaranta minuti di partita e hanno visto una squadra incredibilmente vuota".