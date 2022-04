Tacchinardi: “Occhio al Palermo ai playoff. Ricordo un ‘Barbera’ come il ‘Bernabeu’!”

L'ex Juventus Tacchinardi analizza le formazioni protagoniste dei prossimi playoff di Serie C: Catanzaro, Avellino, Palermo e Foggia

Alessio Tacchinardi , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports, ospite durante il format ParliamoC. L'ex Juventus si è soffermato sulla promozione del Bari in Serie B e sui prossimi play-off di Serie C:

"Faccio i complimenti al Bari, che ha vinto con merito il girone C, è una piazza che merita altre categorie e che spero possa tornare presto anche in Serie A. Lotta al secondo posto? L’Avellino sta recuperando terreno, non mi aspettavo questo crollo del Catanzaro. Catanzaro è una piazza che mette pressione, e nel momento topico è crollato. Dico Avellino favorito per il secondo posto, anche loro sono una piazza caldissima, ma ora hanno anche entusiasmo e possono finire alle spalle del Bari la stagione. Per i play-off occhio anche al Palermo, che può essere la sorpresa, hanno una piazza caldissima, mi ricordo che quando ho giocato contro di loro in Serie A, sembrava si giocasse al Bernabeu. Foggia? Hanno un allenatore espertissimo come Zeman, una piazza che spinge. Se il Foggia arriverà in forma ai playoff sarà dura per tutte".