Sudtirol, Javorcic: “Playoff? Ecco le favorite. L’Avellino può essere protagonista”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Sudtirol, fresco di promozione in Serie B, in vista degli spareggi

"Siamo una società che programma da anni e che passo dopo passo si è migliorata: abbiamo avuto lungimiranza". Lo ha detto Ivan Javorcic, ospite di "Zona Verde" in onda su Sportchannel 214. Diversi i temi trattati dal tecnico del Sudtirol neopromosso in Serie B: dalle prestazioni offerte fin qui dall'Avellino, ai Playoff di Serie C. Ma non solo... "La Serie B è il frutto del lavoro e della competenza calcistica. Non ci sono segreti, la differenza è stata fatta nel quotidiano e abbiamo raccolto tutto quello che è stato seminato in questi anni. Io sono stato bravo a mettere insieme tanti tasselli già inseriti negli anni scorsi anche da ottimi allenatori", le sue parole.