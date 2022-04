SportMediagol, il post partita di Mediagol per Bari-Palermo 0-2

Il post partita di Bari-Palermo targato Mediagol: in studio Cusano e Anello, in collegamento Cilluffo. Regia di Anselmo.

Zero a due: è questo il risultato finale di Bari-Palermo, andata in scena domenica pomeriggio allo stadio "San Nicola". Lucidi, concreti e centrati, i rosanero di Silvio Baldini, si sono imposti sulla formazione biancorossa volando al terzo posto in classifica e approdando dunque nella fase nazionale dei playoff di Serie C.