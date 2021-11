Siena,l’ex c.t. Lippi in visita: “Non smetterò di seguirvi, c’è tanta strada da fare”

L'ex commissario tecnico dell'Italia, Marcello Lippi, ha fatto visita al Siena di Maddaloni e Giorgio Perinetti

Lippi si è recato nella cittadina toscana per ricevere il premio alla carriera 'Briglia d'oro', ma ha comunque approfittato per incontrare la compagine senese alla quale ha rivolto il seguente discorso a dir poco motivazionale: "Vi ho seguito nella vittoria contro il Gubbio e mi siete piaciuti molto. Serve determinazione e grinta in ogni gara. E ricordate che per raggiungere gli obiettivi e realizzare i sogni bisogna lavorare con impegno e professionalità ogni giorno. Non smetterò di seguirvi e a tutti voi voglio fare un forte in bocca al lupo. Maddaloni è bravo, parecchio meticoloso e un po' scorbutico, ma potete fidarvi. Dai ragazzi, c'è ancora tanta strada da fare".