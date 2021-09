Serie C, Vulpis: “Stiamo lavorando per aprire gli stadi al 100 per cento”

Le dichiarazioni rilasciate da Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro

"Le società meritano sempre più pubblico, a partire dal Padova, che rappresenta uno dei pilastri della nostra Lega". Lo ha detto Marcel Vulpis . Intervistato ai microfoni de "Il Mattino di Padova", il vice presidente della Lega Pro è tornato a parlare del possibile aumento della capienza negli stadi anche in Serie C . Al momento, in zona bianca, gli impianti hanno riaperto al 50%, con la disposizione dei posti a scacchiera, con ingressi consentiti solo con il green pass.

"Abbiamo un piano per trasformare a livello d’immagine la Serie C nei prossimi due anni e mezzo. Pochi tifosi negli stadi? È un problema comune che stiamo cercando di risolvere. Io vedo già dei passi avanti, sono stato all’Euganeo in occasione dei playoff contro il Renate e non c’era la stessa atmosfera che si respirava contro la Triestina. Ci siamo mossi a livello istituzionale e abbiamo chiesto al Governo di riaprire a breve gli stadi al cento per cento della capienza. Siamo fiduciosi che arrivino notizie positive", sono state le sue parole.