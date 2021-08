Serie C, ufficiale Lores Varela al Siena: “Un onore essere allenato da Gilardino”

L'ex attaccante del Palermo torna a giocare in Italia: Ignacio Lores Varela è un nuovo calciatore del Siena

"Sono felicissimo di essere di nuovo in Italia ed in modo particolare nella storica Robur, società che conosco sin dai suoi campionati in serie A e che può vantare un grande direttore sportivo come Giorgio Perinetti - ha dichiarato Varela, primo ingaggio ufficiale del Siena dopo il ripescaggio in Serie C -. Sono carico e mi sono già messo a disposizione di mister Alberto Gilardino. Per me è un onore essere allenato da un campione del mondo e da un grande bomber. Darò il massimo per questi colori e per i miei nuovi tifosi. Ho una voglia immensa di iniziare questa avventura e di fare tanti gol con l’obiettivo di essere utile per i miei nuovi compagni di squadra e per i sogni della società".