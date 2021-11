Serie C, Turris-Catanzaro 1-0: Giannone fa volare i “corallini”. La nuova classifica

Una perla di Giannone regala il successointerno alla Turris, nel match dell'Amerigo Liguori" contro il Catanzaro. 1-0 il risultato finale, con i "corallini" che si portano al terzo posto in classifica a quota 25 punti, dietro Palermo e Monopoli a 26

Termina con il successo della Turris posticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C. I corallini si impongono per 1-0 contro il Catanzaro guidato da Calabro nella sfida interna in programma questo pomeriggio all'"Amerigo Liguori" di Torre del Greco. Il gol vittoria porta la firma del numero 10 della formazione campana, Giannone, che al 76' trova la perla del quattrodicesimo turno di Lega Pro, con un gran sinistro al volo, insaccando la sfera alle spalle di un incolpevole Branduani. Stop in classifica dunque per il Catanzaro che rimane fermo a quota ventitré punti, mentre la Turris vola solitaria al terzo posto, alle spalle di Palermo e Monopoli (a quota 26 punti), scavalcando proprio la formazione calabrese.