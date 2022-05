Serie C, Tarantino: “Scomparsa Catania sconfitta per tutta la Sicilia”

Le parole del centrocampista del Catania, Pietro Tarantino, sulla scomparsa del club etneo dopo il fallimento del 22 dicembre

” Al di là dell’essere stato un ex calciatore etneo, ritengo che la scomparsa del Calcio Catania sia stata una sconfitta per tutta la Sicilia ; inoltre a me dispiace particolarmente perché ho sempre detto di tenere tanto ai colori rossazzurri. Negli ultimi anni poi sono scomparse tantissime realtà siciliane e questa è una disfatta per tutto il movimento calcistico regionale".

"Al di là del campanilismo o delle rivalità, dispiace sempre quando una squadra siciliana viene radiata, anche perché siamo sempre noi che subiamo la scomparsa di un pezzo della tradizione sportiva locale. Questa è stata sicuramente una cosa stranissima anche perché il Catania poteva contare su un centro sportivo straordinario. Acquistando il club si sarebbe potuto rilevare anche Torre del Grifo e questo sarebbe potuto essere un vantaggio enorme. A quanto pare soltanto i tifosi – e non il mondo dell’imprenditoria – avevano la volontà di salvare il club. Dobbiamo ricordare che sul nostro territorio sono comunque presenti degli imprenditori molto importanti che avrebbero potuto rilevare la società o per lo meno provare ad attutire il colpo anticipando qualcosa e poi eventualmente capire come fosse la situazione per l’anno prossimo. In ogni caso per ciò che ho letto sui giornali forse è stato meglio così, ripartendo da zero e senza debiti in modo tale che qualche acquirente, magari catanese, possa seriamente impegnarsi a risollevare le sorti del club”.