Serie C, su Eleven Sport in onda “ParliamoC”: ospite l’ex Palermo Roberto Boscaglia

Nella giornata di martedì 9 novembre, l'ex tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, sarà ospite nel format di approfondimento calcistico"ParliamoC" in onda su Eleven Sports, piattaforma streaming ufficiale della Lega Pro

Torna l'approfondimento sulla Serie C in onda su Eleven Sport. Nella giornata di martedì 9 novembre, nella trasmissione "ParliamoC" condotta da Giulia Stronati, sarà ospite l'ex tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, insieme al bomber avellinese del Monopoli, Ernesto Starita. Terza puntata per il format dedicato alla Lega Pro, in onda a partire dalle ore 13:00 sui canali della nota piattaforma streaming.

Il tecnico originario di Gela ha guidato la compagine rosanero per i primi sei mesi della stagione di Serie C 2020-2021, successivamente esonerato nel febbraio dello stesso anno, in seguito alle sconfitte della squadra rimediate contro Catanzaro e Viterbese, il coach siciliano è stato poi sostituito dal suo ormai ex vice Giacomo Filippi.

Roberto Boscaglia approda sulla panchina del Palermo nell'agosto 2019, dopo la promozione dei siciliani in Serie C. Nel palmarès dell'allenatore ex tra le altre di Virtus Entella, Trapani e Novara, figurano due campionati di terza serie conquistati con i liguri e i granata nel 2018-19 e 2012-13, proprio in quest'ultima annata, il mister siciliano è stato insignito del premio "Panchina d'oro Prima Divisione".