Serie C: stop alle partite gratis su Eleven Sports, Facebook e YouTube

Nella giornata di ieri, l’annuncio.

Il Palermo, così come tutta la Serie C, approda su Sky Sport. Da oggi, mercoledì 9 dicembre, le gare saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view su Sky Primafila al prezzo di 4,99 euro a partita. L’emittente satellitare ha aderito all’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato – in via non esclusiva – i diritti audiovisivi a pagamento delle partite. Saranno disponibili non solo i match del campionato ‘regular season’, fino ad un massimo di quindici a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out.

Tra le gare che verranno trasmesse domenica, dunque, è presente anche Palermo-Casertana, in programma alle ore 14.30. Match che non sarà visibile su Facebook e su Youtube. Sì, perché questa mattina Eleven Sports ha annunciato la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube. La nota piattaforma streaming da novembre aveva iniziato a trasmettere le partite gratuitamente dopo i gravi disservizi di inizio stagione.