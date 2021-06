Serie C, prestiti e “under”: il regolamento sulle liste per la stagione 2021-22

Il regolamento delle liste per la Serie C resta invariato.

La Lega Pro ha pubblicato il regolamento per la composizione delle rose per quanto concerne la stagione 2021/22. Ogni squadra potrà iscrivere un massimo di 24 calciatori professionisti a cui aggiungere un giovane nato successivamente al 1° gennaio 2002. In totale, dunque, 25 calciatori. Gli altri potranno essere aggregati dal settore giovanile.

Nell’elenco dei 24 professionisti, ogni società potrà inserire fino ad un massimo di otto calciatori “temporanei”, ovvero in prestito. Questi otto giocatori – ricorda l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” – vanno considerati come parte integrante della lista dei 24. Dunque, se una squadra prende otto giocatori in prestito, può avere in organico solo altri 16 calciatori professionisti (oltre al giovane classe 2002 da inserire fuori lista).

Nell’ultima stagione, il Palermo ha inserito nella lista soltanto tre giocatori in prestito: Palazzi, Corrado e Rauti, mentre Fallani rientrava tra i giovani di serie. La casella occupata da Silipo, invece, inserito come giovane professionista “aggiunto” in quanto nato nel 2001, non potrà più essere occupato del talento scuola Roma.

Al momento, gli unici elementi classe 2002 presenti nella rosa sono i portieri Matranga e Faraone. Le liste possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali.