Serie C, Potenza: Martino è il nuovo ds, ricomposta la coppia con mister Trocini

Ufficiale il nuovo direttore sportivo del Potenza: sarà Giovambattista Martino, ex ds del Rende, che ha già lavorato in tandem mister Trocini in Calabria, conquistando uno storico ottavo posto in Serie C nella stagione 2017-2018

Mediagol (sc) ⚽️

Avvio di stagione travagliato per il Potenza, che in queste prime tredici giornate del campionagto di Serie C ha raccolto solamemte tredici punti in classifica, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. La compagine "lucana" adesso sarà impegnata nella difficile trasferta di Palermo, dove la squadra del patron Caiata affronterà i rosanero allenati dal tecnico siciliano, Giacomo Filippi, nel match in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

Intanto in casa rossolù, è già proiettata al futuro con l'intento di intervenire nel mercato di riparazione di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di mister Trocini e allontanarsi dalle zone basse della classifica. In tal senso, per approfondire al meglio le questioni in chiave campagna acquisti, il club di Caiata ha deciso di affidare le chiavi dell'area tecnica a Giovambattista Martino, che sarà di fatto il nuovo direttore sportivo del Potenza. Dopo l’incontro intercorso lo scorso weekend, sono stati limati gli ultimi dettagli relativi al contratto che legherà il giovane dirigente fino al 30 giugno 2023. Nuova avventura quindi per il ds calabrese che questa mattina ha risolto il contratto in essere con il Lecce, dove ricopriva il ruolo di Capo dell'area Scouting del club salentino. Con l'innesto di Martino in seno alla società lucana, si ricompone una coppia che ha già lavorato insieme, durante la stagione 2017-2018. Infatti Trocini e Martino erano rispettivamente allenatore e dirigente del Rende di quell'annata, con la squadra calabrese che ottenne una storica qualificazione ai playoff promozione, posizionandosi all'ottavo posto in classifica. Un tandem già rodato per provare a condurre il Potenza verso la salvezza.