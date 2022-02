Serie C, Potenza-Foggia 2-1: Zeman si fa rimontare. Salvezza riaperta per i lucani

In Serie C crolla a sorpresa il Foggia di Zeman contro il Potenza vittorioso per 2-1. Alla rete di Merola hanno risposto Cuppone e Burzio

Cade a sorpresa il Foggia allo stadio "Alfredo Viviani" contro il Potenza nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie C girone C e giocatasi dalle ore 18.00, con la compagine di Trocini che era reduce da ben cinque sconfitte consecutive e che è dunque tornata alla vittoria.

Al 19' i rossoneri sono passati in vantaggio grazie alla rete di Merola ma sul finale del primo tempo c'è stata la reazione dei padroni di casa: al 37' Cuppone ha firmato la rete del pareggio ed al tramonto della prima frazione è arrivato il gol della rimonta siglato da Burzio che ha fissato il risultato sul definitivo 2-1. Sono stati ben otto i minuti di recupero che però n0n sono bastati ai pugliesi per strappare un punto dallo stadio "Alfredo Viviani".

Serata amara dunque per Zeman che resta ancorato al decimo posto ma che almeno non vede il sorpasso della Juve Stabia, sconfitta ad Avellino. Il Potenza scaccia l'incubo dopo le dimissioni del proprio presidente, si stacca dall'ultimo posto in classifica e può tornare a puntare alla zona salvezza giunta alla diciottesima posizione.