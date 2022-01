Serie C, Potenza-Avellino: esordio per Arleo, prima per Braglia senza D’Angelo

Nella 24a giornata del girone C di Serie C, si affrontano domenica 30 gennaio Potenza e Avellino, in programma alle 17:30. La squadra di Braglia per il sorpasso su Turris e Francavilla, i lucani cercano punti salvezza

⚽️

Allo stadio "Alfredo Viviani" da un lato si lotta per la salvezza, per non rimanere invischiati nell'inferno dei playout, dall'altro si mira a non perdere la scia delle prime delle classe: alle 17:30 di domenica 30 gennaio in campo Potenza e Avellino.

La compagine di Piero Braglia si trova attualmente al quinto posto in classifica a quota 36 punti, gli stessi di Turris e Virtus Francavilla. I biancoverdi sono in una incredibile serie di quattordici risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta risale infatti al 3 ottobre, nella gara contro il Monterosi Tuscia. Il mister ex Cosenza dovrà fare a meno di Sonny D'Angelo, passato negli ultimi giorni alla Reggiana, per il resto tutta la rosa è a disposizione e pronta a rimanere incollata ai playoff, senza smettere di sognare la rincorsa alla capolista Bari, lontana nove punti.

Potenza che attraversa un crisi che dura dal 7 novembre, data in cui i lucani hanno collezionato l'ultima vittoria in campionato. Nelle scorse settimane la dirigenza, guidata dal patron Salvatore Caiata, ha deciso per l'esonero del tecnico Bruno Trocini, al suo posto è subentrato Pasquale Arleo. La compagine rossoblu dopo un inizio tranquillo di campionato tra alti e bassi, si trova adesso in ultima posizione insieme alla Vibonese, la salvezza diretta dista però sette punti, non una lunghezza insormontabile.

Di seguito le probabili formazioni del match:

POTENZA: Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero.

AVELLINO: Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero.