Serie C, Porchia e Donati alla Sambenedettese: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Il comunicato ufficiale diramato dalla Sambenedettese sui social: Massimo Donati sarà il nuovo allenatore, Sandro Porchia il ds

Nei giorni scorsi, la notizia: la Figc ha accolto la domanda di affiliazione della Sambenedettese. "Una bellissima notizia - le parole del presidente, Roberto Renzi –. Ma visti gli enormi sforzi fatti, non solo economici, non ci potevamo attendere di certo un esito diverso da questo. Stiamo già lavorando per programmare al meglio il futuro del club e per presentare quanto prima tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C".