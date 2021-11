Serie C, Palermo-Potenza visibile anche su Sky: il programma della 14^ giornata

La compagine rosanero allenata da Giacomo Filippi, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, nel match contro Il Potenza

La Serie C torna in campo per il quattordicesimo turno di Lega Pro 2021-2022. Due giorni durante i quali otto match andranno in diretta su Sky Sport nell'ambito della partnership con il noto network satellitare. Si parte sabato 13 novembre con il match Siena-Olbia e Pescara-Teramo, valido per il girone B della terza divisione italiana.