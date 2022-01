Serie C, Paganese-Bari: Mignani senza Botta e D’Errico, azzurri per la salvezza

Nel primo dei due anticipi delle 14:30, validi per la 24a giornata di Serie C, il Bari affronta in trasferta la Paganese. Gli uomini di Michele Mignani cercano l'allungo in classifica, i padroni di casa a caccia di punti salvezza

Due realtà e obiettivi diversi si sfidano domenica 30 gennaio al "Marcello Torre" di Pagani. Alle 14:30, anticipo della 24a giornata del girone C di Serie C, in campo i padroni di casa della Paganese e la capolista Bari.

La gara di andata terminò con un pareggio al "San Nicola", al vantaggio iniziale del Bari firmato da Ruben Botta, rispose nel finale la rete di Marco Firenze. Pareggio che ha interrotto la striscia di tre vittorie di fila per i pugliesi, senza però intaccare la cavalcata che ha portato la squadra di De Laurentiis al primo posto.

I galletti sono reduci dal pareggio interno contro il Catania, che ha rallentato la fuga dei biancorossi in testa solitaria. Il distacco dal Monopoli secondo in classifica resta comunque rassicurante, sono infatti sette i punti che dividono le due compagini pugliesi. Mister Michele Mignani dovrà fare a meno di diversi elementi importanti per la gara contro la Paganese, sono out dai convocati Bianco, Paponi e Botta per infortunio, D'Errico e Pucino per squalifica, c'è però il nuovo arrivato Raffaele Maiello.

Situazione profondamente differente per la compagine campana. L'ultima vittoria degli uomini allenati da Gianluca Grassadonia risale infatti al 5 dicembre, 2-1 alla Juve Stabia, da lì due vittorie e due pareggi. Dopo un inizio di stagione promettente, che ha portato gli azzurri in piena zona playoff, un periodo di crisi ha colpito la Paganese facendola sprofondare al sedicesimo posto. Per il complicato match con la capolista, Grassadonia dovrà fare a meno del bomber Federico Piovaccari, autore finora di diverse reti decisive per la squadra.

Di seguito le probabili formazioni:

BARI: Frattali; Ricci, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro, Marras; Citro; Antenucci, Simeri.

PAGANESE: Baiocco; Konaté, Sbampato, Bianchi; Manarelli, Firenze, Martorelli, Cretella, Zanini; Guadagni, Castaldo.