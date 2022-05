Serie C, ok alle seconde squadre dalla Serie A nel 2022/23: la conferma della FIGC

La FIGC sta portando avanti il progetto delle seconde squadre che i club di Serie A hanno la possibilità di iscrivere al campionato di Serie C, con la mera finalità di una crescita importante del calcio giovanile italiano

Confermato anche per la stagione 2022/23 il prosieguo del progetto che prevede l'iscrizione da parte dei club di Serie A di eventuali seconde squadre al campionato di Serie C . Al fine di far crescere il livello del calcio giovanile nazionale, l'iniziativa avrà dei criteri tutti nuovi che verranno stabiliti in un secondo momento e resi noti con relativo comunicato da parte della Federcalcio.

In occasione dell'ultimo consiglio federale, il numero uno della FIGC ha ricevuto una delega proprio per individuare tali criteri di partecipazione. Diversi i club di Serie A che, anche in passato, si sono imposti a queste regole per questioni economiche e legate al passaggio da prima a seconda squadra. Da capire quindi come il presidente della Federcalcio agirà in vista della prossima stagione, che si preannuncia certamente ricca di novità.