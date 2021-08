Serie C: oggi la composizione dei gironi e il sorteggio dei calendari

Questa mattina il Consiglio Direttivo di Lega Pro delibererà sulla composizione dei tre gironi del nuovo campionato di Serie C

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro definirà oggi, lunedì 9 agosto alle ore 11, la composizione dei tre gironi della nuova stagione di Serie C 2021/2022, al via il 29 agosto. Dopo la riunione odierna, inoltre, verranno diramati anche i 28 accoppiamenti del primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in scena il 21 agosto. Ma non solo; alle 19, infatti, saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato, che terminerà il 24 aprile 2022, prima di playoff e playout. Calendari che seguiremo in diretta live su Mediagol.it. E per il momento nel raggruppamento B vi sarà una X, da sostituire successivamente con la quinta società ripescata: una tra Pistoiese e Fano.