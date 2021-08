Serie C, oggi incontro tra club e arbitri. Ghirelli: “Giornata importante”

Si svolgerà oggi a Roma il tradizionale incontro organizzato dalla Lega Pro alla vigilia dell’inizio del nuovo campionato

Parteciperanno anche il Presidente Figc Gabriele Gravina , il Presidente Lega Pro Francesco Ghirelli ed il Presidente Aia Alfredo Trentalange , moderati da Emanuele Paolucci , Segretario Generale Lega Pro. Previsti inoltre gli interventi di Fabrizio Braconaro , Consulente Medico-Scientifico Lega Pro, di Stefano Palazzi , Giudice Sportivo Lega Pro, e di Maurizio Ciampi , Responsabile Can C.

"In questo appuntamento di inizio stagione sportiva riuniremo tutti gli arbitri per rinnovare la nostra fiducia nel compito che professionalmente svolgono in ogni partita. Sarà una giornata importante per conoscere le novità regolamentari, confermando il solido legame tra Federazione, Aia e tutte le sessanta società della Lega Pro", ha dichiarato il Presidente Ghirelli.