Serie C, oggi il Consiglio valuta lo slittamento del calendario: il piano della Lega Pro. Playoff e playout…

La fine della regular season del campionato di Serie C, si sa, potrebbe slittare.

Il consiglio direttivo di Lega Pro, che si riunirà nella giornata di oggi, si esprimerà proprio in merito allo slittamento dei calendari dei Gironi A, B e C di almeno una settimana. Il presidente Francesco Ghirelli lo aveva annunciato giorni fa, scrivendo una lettera ai club e informando i presidenti che – a causa dell’emergenza Covid e di alcuni rinvii – il torneo potrebbe non concludersi il prossimo 25 aprile.

In giornata, dunque, si attende la decisione e le nuove date: il 2 maggio diventerà con ogni probabilità il giorno in cui si disputeranno le ultime partite prima del playoff e playout. Il piano della Lega Pro, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, prevede lo slittamento di quattro giorni del turno infrasettimanale del prossimo 14 aprile e lo spostamento delle ultime due giornate di una settimana, così da recuperare due turni infrasettimanali in cui scenderanno in campo le squadre costrette allo stop, come il Palermo.

Intanto, verrà discusso anche il piano di svolgimento dei playoff e dei playout. Nel dettaglio, oltre al calendario, bisognerà decidere se disputare tutte le partite in gare secche o se procedere con sfide di andata e ritorno a partire dalla fase nazionale. Seguiranno aggiornamenti…