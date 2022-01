Serie C, nuova tegola Covid-19 nell’Avellino: quattro nuovi positivi tra i tesserati

L'Avellino, a seguito del ciclo di tamponi, ha comunicato la positività al Covid-19 di quattro tesserati

Per l'Avellino non sono arrivate buone notizie dal consueto ciclo di tamponi, ormai divenuto una routine tra le squadre italiane. In due occasioni diverse, sono state riscontrate due coppie di positività al Covid-19 tra i tesserati del club campano, dunque non è stato specificato se si tratti di calciatori o membri dello staff, per motivi di privacy.