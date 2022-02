Serie C, non solo Juve Stabia-Catania: le formazioni ufficiali dei match delle 14:30

Le formazioni ufficiali dei match delle 14:30, validi per la ventisettesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️

Archiviata la ventiseiesima giornata, le squadre sono pronte a tornare in campo per disputare il ventisettesimo turno di campionato. 10 i match in programma oggi: Picerno-Latina, Juve Stabia-Catania e Monterosi-Messina apriranno le danze alle 14:30. Seguiranno Catanzaro-Picerno alle 16:00. Alle 18:00 spazio a Fidelis Andria-Potenza, Foggia-Palermo, Turris-Bari, Vibonese-Taranto, Virtus Francavilla-Avellino. Chiuderà il programma odierno Campobasso-Monopoli, in campo alle 21:00.

Di seguito, le formazioni ufficiali dei match delle 14:30:

JUVE STABIA(4-2-3--1): Dini; Peluso, Troest, Tonucci, Panico; Altobelli, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Schiavi, Stoppa; Eusepi. A disp.: Russo, Cinaglia, Caldore, Esposito, Dell'Orfanello, Davì, Erradi, Guarracino, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. All: Sottili

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Montegaudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Biondi, Moro, Greco. A disp.: Stancampiano, Pino, Ropolo, Zanchi, Izco, Provenzano, Piccolo, Russini, Russotto, Sipos. All: Baldini (squalificato, in panchina Mularoni)

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Verde, Franchini, Parlati, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban. A disp.: Daga, Basile, D’Antonio, Errico, Milani, Basit, Follo, Tartaglia, Fiaschetti, Artistico, Buglio. All. Menichini.

MESSINA (4-3-3): Lewandowski; Trasciani, Celic, Camilleri, Fazzi; Fofana, Damian, Rizzo; Russo, Piovaccari, Balde. A disp.: Caruso, Angileri, Carillo, Fantoni, Rondinella, Marginean, Konate, Simonetti, Statella, Busatto. All. Raciti.

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; Pitarresi, Dettori; Reginaldo, Carrà, E.Esposito; Gerardi. A disp.: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Alcides Dias, Garcia, Setola, D'Angelo, De Ciancio, Viviani, Di Dio, Vivacqua, Parigi. - Alle: Leonardo Colucci.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Celli, Giorgini; Teraschi, Di Livio, Amadio, Barberini, De Santis; Sane, Jefferson. A disp.: Tonti, Ciammaruconi, Atiagli, Esposito, Ercolano, Sarzi Puttini, D'Aloia, Carletti, Tessiore, Rossi, Palermo. - All: Daniele Di Donato.