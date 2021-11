Serie C, Monterosi Tuscia: esonerati D’Antoni ed il suo staff, Menichini in pole

Dopo le quattro sconfitte consecutive contro Picerno, Catania, Monopoli e Turris, il Monterosi ha deciso di esonerato l'allenatore David D'Antoni e lo staff tecnico. L'ex tecnico della Salernitana, Menichini, in pole per la panchina biancorossa

Le quattro sconfitte di fila rimediate contro Picerno, Catania, Monopoli e Turris, sono costate la panchina a David D'Antoni. Nonostante le parole di rito sulla solidità della panchina che il patron del club della Tuscia, Luciano Capponi, aveva dichiarato: "D’Antoni saldo sulla panchina? Al momento sì, ma nel calcio contano i risultati", il numero uno del Monterosi è tornato sui suoi passi, decidendo per il cambio della guida tecnica della sua squadra. Dovrebbe essere Leonardo Menichini, come riporta TuttoC.com, il successore di D'Antoni sulla panchina del Monterosi. L'ex tecnico della Salernitana è in pole per raccogliere l'eredità dell'ormai ex allenatore della compagine della Tuscia.